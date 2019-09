VÍDEOS Una dona pateix un atac d'ansietat durant una càrrega dels Mossos a Barcelona

La càrrega policial comença sense justificació, sense graduació de l'ús de la força i alguns agents policials no porten el Número d'Operatiu Policial visible‼️



Hi ha indicis clars que l'actuació no és ajustada a dret. Exigim investigació @interiorcatpic.twitter.com/NjxPj8qgIN — IRIDIA (@centre_IRIDIA) September 19, 2019

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous al matí contra un grup de manifestants que intentava evitar un desnonament al barri de Sants de Barcelona. Els incidents amb els concentrats s'han produït poc després que es comuniqués que se suspenia el desallotjament.Tal com ha explicat la policia catalana a, els agents han intervingut perquè un grup ha "increpat" i "escridassat" un vehicle de treballadors del propietari de l'habitatge. Els Mossos han retingut una persona per aquesta acció i, en el moment d'identificar-lo, han decidit carregar contra la resta de concentrats per "obrir espai", ja que -sempre segons la versió del cos policial- diversos manifestants estaven encerclant els agents.Usuaris han difós a través de les xarxes socials vídeos de la intervenció policial. En un d'ells, que es pot veure a continuació, s'aprecia com una dona, refugiada en un portal, pateix un atac d'ansietat. Els Mossos han confirmat a aquest mateix diari que es tracta d'una veïna del barri que no tenia res a veure amb la protesta. Ha estat atesa pel SEM i donada d'alta in situ. No ha calgut traslladar-la a l'hospital.Per la seva banda, el centre per la defensa dels drets humans IRIDIA ha denunciat a través de Twitter, aportant contingut gràfic, que les càrregues dels Mossos han començat "sense justificació" i "sense graduació de l'ús de la força". L'entitat també denuncia que diversos agents no duien el número d'operatiu policial visible.

