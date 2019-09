Cinquè atac de l'os Cachou aquest mes a l'Aran

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, ha confirmat el cinquè atac de l'os Cachou a bestiar equí, a la Val d'Aran, amb el resultat d'una euga morta. Miralles ha dit que la preocupació és "gran" per la "forta" depredació de l'animal i el seu caràcter "problemàtic".El director general ha explicat que actualment s'està en fase 2 del protocol i seran els tècnics els que dictaminin si s'ha de passar a fase tres i retirar-lo del medi. Miralles ha afirmat que "s'ha d'admetre que és un os problemàtic" i ha afegit que s'ha de tenir en compte ''la possibilitat d'extreure'l del medi". Segons Miralles, caldrà de veure l'evolució de l'animal els pròxims dies i haurà de ser l'equip de tècnics que dictaminin que fer.El programa Pirosflife s'encarrega de la gestió d'una espècie que és l'os bru i no solament d'un exemplar com és Cachou o Goiat. Si els tècnics acaben determinant que Cachou s'ha d'extreure del medi, "no ens tremolarà la mà", ha sentenciat Ferran Miralles. Davant les crítiques del Conselh Generau al protocol , Miralles ha dit que està en el primer any d'aplicació i ha afegit que sí es demostra que no és efectiu "es pot modificar".De la reunió que hi haurà a Madrid el dia 8 d'octubre entre representants de totes les administracions, Miralles ha dit que servirà per posar en comú informació. La reunió però, s'espera que sigui "política" i per tant no es preveu que en surti cap decisió del futur de Cachou perquè aquesta està en mans dels tècnics.

