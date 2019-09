Una ciclista, ferida greu en ser atropellada per un autobús a Granollers

Una dona de 60 anys veïna de Granollers ha estat atropellada per un autobús aquest dijous al matí mentre circulava a Granollers. La víctima es troba en estat greu però no es tem per la seva vida.Les primeres investigacions indiquen que la dona estava circulant pel carril bici i que no hauria respectat el semàfor vermell, moment en el qual ha estat envestida per l'autobús.L'accident arriba l'endemà d'un altre atropellament a la ciutat, en aquest cas lleu, al Passeig de la Muntanya.

