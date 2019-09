Un de cada quatre adolescents entre 12 i 14 anys estan en risc de patir anorèxia

Un 23% dels adolescents d'entre 12 i 14 anys han fet dieta per aprimar-se sense control mèdic, una situació que pot desencadenar en un trastorn de la conducta alimentària (TCA) com l'anorèxia o la bulímia. A més, un 8% dels enquestats creu que pot estar patint un problema d'alimentació.Així ho assegura una enquesta de l' Associació contra l'anorèxia i la bulímia de Catalunya publicada aquesta setmana i elaborada amb joves d'entre 12 i 16 anys d'escoles de tot Catalunya. Una dada "molt preocupant" que dóna a conèixer aquest estudi és que el 39% dels adolescents entrevistats han patit burles pel seu físic.La directora de l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia (ACAB), Sara Bujalance, va recordar que els comentaris negatius sobre el físic del nen o l'adolescent, tant per part de la família com dels companys, són també un factor de risc a l'hora de desenvolupar una anorèxia o bulímia nervioses.Davant la pregunta de si creuen que estan patint un problema d'alimentació, la resposta ha estat alarmant: un 8% creu que sí i un 18% no ho té clar. Davant la sospita d'un possible cas a casa o l'aula és important parlar amb el noi o noia i demanar ajuda professional.Tenint en compte aquestes alarmants dades, aquest curs l'associació ha posat en marxa la campanya Aturem l'anorèxia a l'escola!, en la qual es pretén treballar conjuntament amb els professionals de l'educació, els ajuntaments, organitzacions i també amb institucions en la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.

