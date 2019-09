És recomanable deixar el mòbil carregant tota la nit?

Tothom té la seva teoria sobre la bateria del mòbil. Hi ha gent que diu que no convé deixar que s'acabi del tot, d'altres que apunten que més val no deixar-la carregant massa estona... Segons explica La Vanguardia, les actuals bateries són de ió de liti, i destaquen per la seva capacitat energètica i resistència a la descàrrega.És per això que no és perillós deixar carregant el mòbil tota la nit, perquè quan els carregadors detecten que la bateria està plena deixen de carregar, segons explica el director del màster de desenvolupament per mòbils de la UOC, Carles Garrigues.Això sí, els experts recomanen deixar la bateria en un rang de càrrega d'entre el 50-60% i el 80% per tal d'"optimitzar-ne" la durada. Segons Garrigues, el més recomanable ara mateix és carregar una mica el mòbil, sense arribar al 100%, per evitar que es degradi la bateria. Es pot, per exemple, carregar-la una mica abans d'anar a dormir i una mica més al matí.Així mateix, també recomanen carregar el mòbil amb l'USB de l'ordinador, i no pas endollant-lo directament a la corrent.

