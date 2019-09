VÍDEO Estats Units admet que els ovnis captats per pilots militars són reals

La Marina dels Estats Units admet que els tres vídeos d'ovnis captats per pilots militars el 2004 i que va destapar el diari The New York Times fa uns mesos són reals i no han pogut ser identificats.Els pilots van assegurar que els objectes es movien a una velocitat hipersònica, i aquests cossos estranys realitzaven maniobres impossibles a l'aire davant la costa est de Estats Units.Ara que s'ha desclassificat l'informe intern d'anàlisi de les imatges i dels objectes, els Estats Units reconeixen que són imatges reals i que no han aconseguit trobar cap explicació plausible.Els experts de la Marina asseguren que no són drons ni avions, però tampoc suggereixen cap altra explicació. Oficialment es consideren "fenomens aeris no identificats", l'equivalent a ovnis.Tampoc hi ha cap prova de l'origen extraterrestre. Així, doncs, continua el misteri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor