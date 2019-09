VÍDEO «Des de petita aprens que les guarres no es depilen»

"Tota polla i cony neixen lliures... Simplement aprenen a deixar de ser-ho". Amb aquesta contundent frase comença l'anunci del Saló Eròtic de Barcelona 2019 , un vídeo que promociona l'esdeveniment amb missatge d'empoderament, quan critica sense manies totes aquelles "normes" i estereotips que ens han imposat des de petits en l'àmbit sexual, i que demana "desaprendre".L'anunci també estén el missatge a qüestions com l'explotació laboral al tercer món o la crisi dels refugiats."El primer que aprens és que les normes no es qüestionen, s'acaten. Així, de petita aprens és que les guarres no es depilen", reflexiona en l'anunci Noemí Casquet, periodista especialitzada en sexualitat, que demana "desaprendre" tots aquells estereotips que ens han ensenyat per "recuperar el més important del món: la llibertat".El saló se celebra del dijous 3 al diumenge 6 d'octubre al Pabelló Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona. Dijous i divendres obre les portes de les quatre de la tarda fins a la una de la matinada, i els altres dos dies, de les dotze del migdia a la una de la matinada.Les entrades per a un sol dia costen 25 euros, i l'abonament per a totes les jornades, 80. Es poden comprar aquí

