El PSOE no té «cap por» a l'abstenció

Pedro Sánchez té ben clara quina ha de ser la seva estratègia de campanya: transitar pel centre per ampliar la seva majoria especialment a costa de Podem i de Ciutadans. Els primers ja van quedar debilitats el 28-A; el segon, està en hores baixes després d'haver patit baixes dels contraris amb el rumb d'Albert Rivera. La direcció del PSOE s'ha reunit aquest dijous per esmolar un discurs que, d'entrada, busca batallar contra l'abstenció i fer quallar que, si hi ha una repetició electoral, és per culpa de l'oposició i no perquè els socialistes no s'hagin arromangat prou per formar govern.El secretari d'Organització, José Luis Ábalos, ja ha començat a posar fil a l'agulla a aquest relat i ha proclamat que si els socialistes no tenen "cap por" a la desmobilització és perquè el 10-N han de recuperar el vot que l'oposició, amb el seu bloqueig, ha "robat". Els retrets creuats sobre la culpabilitat de la repetició dels comicis segueix marcant el tret de sortida de la cursa electoral."El nostre vot no ha estat humiliat, sinó que ens l'han robat. Ens han usurpat la victòria electoral. Defensar la formació que ha guanyat és suficient per mobilitzar", ha insistit Ábalos, que ha afegit que, per contra, "l'obstrucció" ha de ser "motiu suficient per a la penalització". I per si no havia quedat clar, el dirigent socialista ha rematat el seu argumentari acusant a dreta i a esquerra de "no reconèixer" els resultats electorals i preferir deixar Espanya sense govern.Ábalos ha tornat a advertir del risc d'un govern de les tres dretes aliades al mateix temps que ha tornat a subratllar que el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha impedit fins a quatre vegades -dues el 2016 i dues el 2019- un govern presidit pel PSOE. De fet, durant la reunió a l'executiva, segons ha avançat La Sexta, Sánchez ha refermat que no pensa negociar un govern de coalició amb Podem després del 10-N perquè és "inviable" i que, en tot cas, es tornaria a plantejar la fórmula de la "cooperació". El partit tampoc preveu fitxatges estrella de darrera hora. "Ens sobren referents", ha presumit el dirigent socialista, que ha recordat que cal un govern estable per afrontar un context polític marcat pels indicis de desacceleració econòmica o la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.El secretari d'Organització del PSOE ha avançat també alguns detalls tècnics de la campanya, que tindrà una durada d'una setmana i una despesa electoral un 30% inferior a la del 28-A. Els socialistes proposaran també a la resta de partits un acord per suprimir la publicitat exterior d'una campanya que volen que sigui "austera".També el PP i Ciutadans han reunit els seus grups parlamentaris per encarrilar les seves estratègies electorals. El líder dels populars, Pablo Casado, veu en la repetició electoral una oportunitat per consolidar-se internament i corregir errors que el 28-A els van abocar a encaixar el pitjor resultat de la història del partit. Del gir a la dreta de fa cinc mesos, Casado passa ara a un to més moderat. De fet ha demanat una campanya "sense insults" tot deixant enrere que va ser ell qui va titllar Sánchez de "traidor"."Quan es té la raó, no fa falta cridar o faltar al respecte a l'adversari", ha dit estrenant nou perfil. El líder dels populars ha defensat que el PP ha estat "a l'alçada" en els darrers mesos i ha tornat a insistir en el perjudici que suposa que les tres dretes competeixin entre elles. De nou, ha tornat a posar sobre la taula la coalició Espanya Suma que tant Ciutadans com Vox rebutgen de ple. "No vull el vot de la por ni de la ira. Vull el vot per a un projecte integrador", ha sentenciat."Sánchez és el problema i Ciutadans és la solució". És l'eslògan de precampanya d'un Albert Rivera que arriba especialment debilitat al 10-N. De fet, conscient de com pot pagar ara una factura massa cara, ha demanat la confiança dels votants indecisos i "decebuts" amb el PSOE que volen una Espanya dins del constitucionalisme, un fet que assegura que Sánchez no pot garantir. El líder de Cs ha aprofitat per carregar contra el PP per no haver acceptat la proposta conjunta d'abstenir-se a la investidura de Sánchez a canvi d'un pacte d'Estat. "Ens sortirà molt car, amb Espanya no es juga", ha dit.

