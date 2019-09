La CUP de Barcelona s'obre als moviments socials per «repensar-se»

La CUP iniciarà un procés de reordenament a Barcelona, coincidint amb la refundació del partit a nivell nacional . Mentre arreu del país un grup de militants s'ha organitzat l'Equip 50/60 per preparar una candidatura al Secretariat Nacional, a la capital la formació va engegar el procés Vector després de quedar-se sense representació a l'Ajuntament.A l'octubre, els cupaires faran assemblees obertes als 13 barris de la ciutat on tenen nucli, on el principal objectiu és comptar amb la participació de moviments socials, des de l'àmbit de l'habitatge al del medi ambient, passant pel feminisme. Al novembre serà el moment de celebrar una Trobada de Ciutat i al desembre les diagnosis recollides tornaran a baixar els nuclis per traçar la nova estratègia política., tal com han detallat aquest dijous en una roda de premsa a a seu nacional del partit.Tot plegat per mesurar l'aposta per la presència institucional i la "lluita al carrer", en paraules de l'exregidora de la CUP Barcelona, Maria Rovira, que forma part de la comissió del procés Vector. "Volem veure com posem les eines perquè allò que fem a les institucions repercuteixi en la unitat popular", ha afirmat.Rovira ha apuntat que el partit haurà de qüestionar-se la seva organització i també amb quins actors compta com a aliats polítics. Alhora, ha reconegut que la manera de funcionar actual potser no ha resultat "útil".També s'hi ha referit l'excandidat de la CUP a les municipals, Jordi Magrinyà. "Engeguem un procés per calibrar la candidatura a Barcelona, veure què hem fet malament i com ens podem organitzar millor", ha argumentat.Els resultats de les eleccions municipals han derivat, segons Rovira, en la conformació d'un ple municipal on "les altres Barcelones" no hi són presents. "Ningú defensa un altre model de ciutat", ha assegurat.En aquest sentit, la CUP es marca com a objectiu no desaparèixer del panorama polític i per aconseguir-ho, es planteja diverses vies. La primera, no perdre de vista el que passa a la plaça de Sant Jaume. En aquest sentit, aquest dijous Rovira i Magrinyà han estat molt crítics amb el govern d'Ada Colau, especialment amb les polítiques de seguretat impulsades pel tinent d'alcaldia, Albert Batlle. "Entén la seguretat exclusivament a nivell repressiu, i racista en moltes ocasions", ha lamentat Rovira, que també ha retret a Barcelona en Comú que no hi hagi "cap veu discordant" dins l'executiu.D'altra banda, els cupaires també donaran importància a la mobilització, sobretot a través dels espais conjunts que comparteixen amb altres col·lectius.

