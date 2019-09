La Generalitat denuncia nou persones per intentar evitar el trasllat dels presos a Madrid

El passat 1 de febrer es realitzava, des de Lledoners, un nou trasllat dels líders independentistes empresonats cap a Madrid, on s'havia d'iniciar el judici al Tribunal Suprem per l'1-O. I com ja havia passat anteriorment, part de la ciutadania va acostar-se a les presons per denunciar la situació. Aquell dia, però, les accions van pujar de to, i tres mossos d'Esquadra van resultar ferits -dos dels quals havent de ser hospitalitzats- a causa del tall de la carretera C-55, bidons d'oli, cadenes amb claus i miquelets.Així ho han assegurat fonts del Departament d'Interior, que han volgut donar resposta a la informació publicada a El Món , que indicava que el Govern de la Generalitat demanava presó per a les nou persones que van acabar sent denunciades per evitar el trasllat dels presos des de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (el Bages).Segons asseguren des de la conselleria, la petició de presó "és mentida" i actualment no hi ha cap escrit d'acusació que contempli cap pena, tot i que la Generalitat sí que s'ha personat en la causa per facilitar la defensa jurídica als agents. Les mateixes fonts precisen que aquesta és una possibilitat que tenen tots els funcionaris de la Generalitat, tal com prescriu la llei 7/199 d'organització dels serveis jurídics de la Generalitat i el decret legislatiu 1/1997.En un comunicat fet públic aquest dijous, Interior ha fegit: "Desmentim que el Govern hagi formulat cap acusació i que hagi demanat cap pena concreta per cap de les nou persones". En qualsevol cas, indica, "aquestes actuacions legals en defensa de funcionaris públics no requereixen el vist-i-plau ni permeten el vet dels responsables polítics del Govern.Actualment, asseguren, el cas està en instrucció, sent investigat pel jutjat d'instrucció 8 de Manresa, amb acusacions -tant de la Fiscalia com d'Interior- pels delictes de robatori amb força, lesions, atemptat a l'autoritat, risc per a la circulació i desordres. El conjunt d'aquests delictes, malgrat que encara no s'ha realitzat la petició de penes, podria ascendir fins als 15 anys.

