El 10-N allunya els presos polítics del Congrés i el Senat

Els presos independentistes no tornaran a anar en les llistes electorals al Congrés o al Senat del proper 10 de novembre. Fonts de les direccions d'ERC i JxCat han confirmat a l'ACN que des de les seves formacions han assumit ja que serà pràcticament impossible que els líders independentistes que ara encara són en presó preventiva puguin repetir com a candidats, tal i com van fer Oriol Junqueras i Raül Romeva, per part d'ERC, i Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, per part de JxCat.I és que a les dues plataformes polítiques treballen ja amb altres opcions perquè compten que quan s'hagi de votar el 10-N la sentència de l'1-O ja haurà sortit. Com que després de veure com ha anat el judici, tant JxCat com ERC, preveuen condemnes per als presos, el calendari faria que els líders independentistes estiguessin ja inhabilitats i, per tant, sense dret a ser candidats en una llista electoral.Les dues direccions asseguren a l'ACN que els advocats han estat intentant trobar una fórmula que permeti un escenari diferent, però fins ara no han trobat cap manera d'obrir la porta a que els presos siguin membres de la candidatura si són condemnats. Aquest panorama està fent que ERC i JxCat estiguin valorant ja quins noms seran els millors per ocupar els espais que quedaran buits si volen repetir la llista al Congrés i els noms al Senat de les passades eleccions espanyoles.Per part d'Esquerra, el seu president, Oriol Junqueras, va encapçalar la llista al Congrés el passat 28 d'abril, i l'exconseller Raül Romeva va acabar sent el senador electe més votat de Catalunya d'aquelles eleccions. JxCat, de la seva banda, va presentar Jordi Sánchez de cap de llista per Barcelona, i els exconsellers Jordi Rull i Jordi Turull per Tarragona i Lleida. Tots els presos van obtenir acta d'electe i van ser suspesos de les seves funcions posteriorment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor