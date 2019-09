Hisenda avançarà pagaments a València, Múrcia i Andalusia però nega «cap tipus de discriminació»

La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, ha negat fer "cap tipus de discriminació" entre comunitats autònomes pel fet d'haver-se compromès a pagar abans a València, Múrcia i Andalusia els recursos pendents.En una entrevista a Antena3, Montero ha dit que aquestes tres comunitats estan en el règim del FLA i rebran fons abans que la resta "perquè no tinguin problemes de pagament". "És un tema de liquiditat de tresoreria, arribarà amb la major brevetat possible", ha dit.En canvi, Catalunya i altres comunitats que sí que han complert amb els objectius de dèficit i no estan dins del FLA hauran d'esperar. "No puc donar data perquè he de respectar els treballs tècnics, però ha de ser abans de desembre", ha destacat."Hi ha algunes comunitats, com València o Múrcia, que tenen problemes abans, i volem donar-los una solució abans", ha reconegut Montero.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor