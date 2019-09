Interior vincula l'augment d'accidents mortals amb la reincidència

Les dades de sinistralitat a les carreteres catalanes durant aquest estiu "no són satisfactòries". Amb aquestes paraules ha començat la roda de premsa, aquest dijous, el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha hagut de donar la cara per justificar unes xifres que, tot i que amb menys morts que l'any passat, no han estat positives. Entre el 26 de juny i l'11 de setembre, ha anunciat, 50 persones han mort a les carreteres, sis menys que l'any passat, però amb un augment del 4,5% dels accidents mortals a les carreteres.Els elements que expliquen aquestes dades, ha admès, són molts i repetits respecte d'altres anys. Però la reincidència ha tingut un pes important, ha puntualitzat, ja que aquest estiu s'han detectat 22.209 conductors reincidents amb dos o més infraccions, una xifra que representa el 13,% del total d'infractors detectats pels Mossos d'Esquadra.El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha precisat que dels 22.209 reincidents identificats aquest estiu, n'hi ha 501 que ja havien tingut un accident amb víctimes des del 2015, 32 que havien estat implicats en un accident greu, i quatre que van tenir accidents amb víctimes mortals.Més informació en els propers minuts

