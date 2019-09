Interior vincula l'augment d'accidents mortals amb la reincidència

Les dades de sinistralitat a les carreteres catalanes durant aquest estiu "no són satisfactòries". Amb aquestes paraules ha començat la roda de premsa, aquest dijous, el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha hagut de donar la cara per justificar unes xifres que, tot i que amb menys morts que l'any passat, no han estat positives. Entre el 26 de juny i l'11 de setembre, ha anunciat, 50 persones han mort a les carreteres, sis menys que l'any passat, però amb un augment del 4,5% dels accidents mortals a les carreteres.Els elements que expliquen aquestes dades, ha admès, són molts i repetits respecte d'altres anys. Però la reincidència ha tingut un pes important, ha puntualitzat, ja que aquest estiu s'han detectat 22.209 conductors reincidents amb dos o més infraccions, una xifra que representa el 13,% del total d'infractors detectats pels Mossos d'Esquadra.El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha precisat que dels 22.209 reincidents identificats aquest estiu, n'hi ha 501 que ja havien tingut un accident amb víctimes des del 2015, 32 havien estat implicats en un accident greu, i quatre havien tingut accidents amb víctimes mortals.Del total, per altra banda, 29 conductors han sigut reincidents amb dues o més infraccions per alcohol o drogues aquest estiu, 15 persones han reincidit amb dues o més infraccions per distraccions al volant, i 13.000 són reincidents en matèria de velocitat. Aquesta xifra, ha afirmat Gendrau, és una de les que més preocupa, ja que representa un 11,8% sobre el total d'infractors per excés de velocitat.Destacable és també la dada que indica que, en els últims tres mesos d'estiu, una desena de conductors han estat multats per superar els límits de velocitat més de 15 vegades. A més, quatre conductors ho han estat 20 cops, i una persona va ser multada fins a 25 vegades per aspectes vinculats a la velocitat.Per això, ha afegit Buch, a partir del mes d'octubre un nou helicòpter de Trànsit sobrevolarà les carreteres catalanes, perseguint les infraccions i promovent la prevenció des de l'aire. Un mitjà aeri, ha precisat Gendrau, que complementarà l'helicòpter que es va posar en funcionament també fa un any, amb capacitat de multar.El conseller d'Interior ha atribuït part de la responsabilitat al govern espanyol, a qui ha derivat la capacitat legislativa per endurir les sancions. Segons Buch, aquesta seria una manera de penalitzar aquest increment de conductes "incíviques o poc tolerants" de les persones reincidents a la carretera. "Hi ha casos que requereixen alguna cosa més que una sanció econòmica o la retirada de punts", ha destacat, per tal d'evitar l'accidentalitat.No obstant això, totes les propostes que ha realitzat el Govern de la Generalitat a l'estat espanyol en matèria de trànsit, ha dit, han quedat paralitzades a causa de la seva "ingovernabilitat política". Segons ha assegurat, això fa que no es puguin aplicar millores legislatives que ajudin a la persecució de conductes temeràries.Els punts negres de les vies catalanes han estat, aquest estiu, l'A-2, l'AP-7, la N-2, la C-12, la C-17 i la N-340, entre d'altres. L'A-2 és la via on més ha augmentat la sinistralitat respecte l'any passat, sumant-ne sis, als dos que hi va haver el 2018.Les causes de la mortalitat estan vinculades a excesos de velocitat i sortides de via. El cas, ha puntualitzat Gendrau, és que els morts s'han produït al llarg de tota la carretera A-2 i no només en punts concrets. No obstant això, el director del Servei Català de Trànsit ha destacat l'augment de morts al conjunt de vies de la demarcació de Barcelona, amb 25 víctimes quan l'any passat n'hi va haver 13. Pel que fa a la resta de demarcacions, la mortalitat a disminuït durant els mesos d'estiu, respecte de les dades de l'any passat.També ha mostrat especial interès sobre els col·lectius vulnerables, especialment els motoristes, que continuen estant al focus de l'accidentaliltat mortal. Aquest estiu, de les 50 persones mortes a les carreteres, 13 circulaven en motocicleta, quatre eren ciclistes i tres vianants.

