«Cal un canvi de mentalitat perquè tenim un problema climàtic que no es resoldrà sol»

La primera trobada, al mes de maig. Foto: NacióSabadell / Cedida

Les concentracions es fan tot i que plogui. Foto: NS / Cedida

El futur està en les nostres mans, però són les generacions més joves les que han d’empènyer per promoure canvis en els hàbits tant de la ciutadania com dels dirigents polítics. Amb aquest pretext fa uns mesos el moviment Fridays for Future de la mà de Greta Thunberg, una nena sueca de 16 anys que fa vaga cada divendres per tal de protestar davant la inacció política sobre la crisis climàtica que estem patint. Al Vallès Occidental, el moviment s’ha estès en ciutats com Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Cerdanyola o Barberà. Aquest divendres han convocat una manifestació a Sabadell, n'han parlat en una entrevista aels portaveus del col·lectiu Anna Maria Oms i Martí Fornés.- Martí Fornés - A partir d’un grup de persones que van conèixer el moviment a Barcelona. Però no tothom té disponibilitat per baixa-hi cada divendres, així que ens vam agrupar i vam crear un altre grup a Sabadell.- Anna Maria Oms - Sí, la trobada la fem a partir de les 17.00 hores a la plaça Sant Roc, davant de l’Ajuntament. A l’estiu vam haver de retardar-ho a les 19.00 hores perquè no érem tants i a l’hora habitual tampoc hi havia molta gent al carrer, així que no teníem visibilitat i el missatge no arribava.- AO - Molts cops s’aturen i sovint ens pregunten, i els expliquem breument què fem i què som, les nostres idees. Hi ha pancartes amb frases molt cridaneres, com "2050: més plàstic que peixos al mar". Són lemes que impacten, i els nens també venen i miren, de vegades en tenim una estona alguns amb nosaltres. De fet molts cops són els nens els que venen i arrosseguen els grans, i és reconfortant veure com hi ha pares que ens donen les gràcies pel que fem, perquè saben que els seus fills heretaran el què els deixin ells.- AO - En una de les primeres manifestacions vam parlar amb els anteriors alcaldes, en Juli Fernàndez i en Maties Serracant. Amb el canvi de govern tenim previst enviar una carta a l’alcaldessa, Marta Farrés, però encara no hem pogut perquè hem estat preparant la manifestació de divendres i la de Barcelona de la setmana que ve.- MF - Per molt que nosaltres reciclem i intentem comprar a granel, aquest és un problema que ve de dalt. Un 70% de les emissions provenen de les 100 empreses més grans, i això és una cosa que no podem canviar. El que nosaltres intentem és que la gent vegi que es tracta d’un canvi que ha de venir de dalt, i que cal que els governs impulsin mesures efectives, no a llarg termini, que no s’acaben complint. Volem mesures i les volem quan abans millor per poder revertir la situació actual, cal un canvi de mentalitat perquè tenim un problema climàtic que no se solucionarà sol.- AO - Les mesures han de ser a nivell local, regional, europeu… però això no es decidirà a Sabadell ni a Terrassa. És quelcom que necessita un gran impuls, i nosaltres tenim un cert poder, per exemple, votant a partits més ecologistes; el nostre vot és una manera de jugar les cartes. Podem demanar un compromís més humà, i no tant polític o amb visió de beneficis, perquè les empreses hagin de tenir en compte la salut de les persones i del planeta.- MF - Mesures com la millora de la xarxa de transport públic o una millor gestió dels residus. Dels plàstics, només se’n reciclen el 14% per molt que els llancem al contenidor groc, i aquesta és una dada que impacta i que es pot millorar. També apostem per una xarxa d’aigües més neta, i l’aplicació de criteris efectius en les xarxes de mobilitat pública, amb mitjans verds.- AO - Al matí se celebra el Park(ing) Day , una iniciativa a la qual ens hi afegim, però que surt de diferents escoles. Es tracta d’ocupar places que habitualment es fan servir com aparcament, i ja s’ha fet anteriorment, amb accions de ciclistes que ocupaven places o feien marxes lentes. Ara el relleu l’han agafat les escoles, que durant tot el dia faran activitats.- MF - Sí, serà un acte de cloenda de la jornada. La marxa sortirà de la plaça de les Dones del Tèxtil a les 18.00 hores i arribarà a la plaça Sant Roc, on farem una concentració. Hi participaran membres del moviment no només de Sabadell, també de Terrassa, Barberà, Sant Cugat i Cerdanyola, que vindran en transport públic.

