VÍDEO El primer dia d'Urdangarin fora de la presó

Iñaki Urdangarin ha sortit aquest dijous poc abans de les 9h de la presó per complir el permís concedit pel jutge perquè faci un voluntariat. El cunyat del rei d'Espanya treballarà amb discapacitats en una entitat religiosa de Pozuelo, a Madrid. El jutge ha autoritzat que Urdangarin surti de la presó dues vegades a la setmana durant un màxim de vuit hores al dia. A la interlocutòria, el magistrat argumenta que "la realització d'una activitat a l'exterior és més que positiva per reduir o eliminar la dessocialització i deshumanització" que comporta la "soledat absoluta" a la qual està sotmès a la presó i serà beneficiós per a la reinserció social de l'intern.A més, considera que el programa proposat és "una forma de reparació a la societat". Així doncs, la resolució estima el recurs formulat pel marit de la infanta Cristina de Borbó a l'empara de l'article 117 del Reglament Penitenciari, sense qüestionar la seva classificació en segon grau.El marit de la germana de Felip VI compleix una condemna de cinc anys i deu mesos. A partir del 28 de novembre podrà demanar ja permisos ordinaris. Va entrar a la presó de dones de Brieva el 19 de juny de 2018, i des d'aleshores ha estat en un mòdul en què no té contactes amb altres reclusos. La pena l'acabarà de complir el 9 d'abril de 2024.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor