La UB denuncia que «no hi ha voluntat política» per afrontar el finançament de les universitats

La Universitat de Barcelona (UB) ha mantingut el lideratge a Catalunya i a l'estat espanyol en el darrer any, malgrat els greus problemes de finançament. Però aquesta posició està en risc si no es reverteix la situació. Així ho ha assegurat Joan Elias, rector de la UB, en una compareixença informativa d'inici de curs que ha fet aquest dijous. Els principals rànquings així ho corroboren, amb el que és considerat el millor, el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU-Shangai), al capdavant. La UB ocupa la posició 160 i, en alguns casos, com en el de la Facultat de Medicina, està entre les cent millors del món."La retallada del finançament en les universitats provocada per la crisi no s'ha revertit i, percentualment, la UB ha estat la més castigada". El pitjor de tot és que, segons ha sostingut el rector, "el cost de les retallades l'estan pagant les famílies a través de les taxes". Elias ha reclamat tornar als pressupostos precrisis. L'any 2009, el conjunt d'universitats públiques van rebre 908 milions i el 2017 només 766 milions". "Ja no podem esperar més", ha afirmat. Elias ha reclamat que el pressupost per a les universitats s'incrementi fins al 900 milions i s'hi destinin 100 milions més.Elias ha criticat severament que "la universitat no és una prioritat. No està a l'agenda política", ha dit, que ha assenyalat que això es dona tant pel que fa al Govern català com a l'espanyol. Les notícies que arriben de l'esborrany de l'avantprojecte de pressupostos no són, tampoc, gaire esperançadors. "No hi ha voluntat política", ha insistit.Si el Govern català no fa un pas endavant en finançament, el pes del sistema universitari i de la UB en particular es veurà seriosament afectat. Elias ha afirmat que des de la UB es veu molt bé una possible reducció de taxes, però sempre que es compensi a la universitat.Elias ha explicat que l'equip rectoral ha respost a les mancances amb un esforç per evitar que continuï marxant el talent jove, amb la creació de places de graduats i de lectors. A nivell docent, caldria que el percentage de reposició cada vegada que es jubila personal pogués ser superior al 100%. Quant a emprenedoria, ha anunciat la inauguració d'un centre que ajudi a desenvolupar noves idees sorgides dels joves emprenedors. Ha destacat també que s'ha duplicat el nombre de les càtedres UB, fruit de convenis amb el sector privat per engegar projectes de recerca.Joan Elias ha explicat que la UB "continua vivint de la que va ser l'etapa del rector Bricall", a finals dels vuitanta, quan es va fer un canvi radical a la universitat catalana: apostar seriosament per la recerca i per l'obertura a Europa, amb una gran projecció internacional i extensió dels erasmus.

