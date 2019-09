Borràs creu que «seria millor» que els presos no formessin part de la llista de JxCat el 10-N

La diputada de JxCat al Congrés, Laura Borràs, creu que "seria millor" que els presos polítics no formessin part de la llista a les eleccions del 10 de novembre ja que "estaran a punt de ser inhabilitats". D'aquesta manera Borràs ha respost en una entrevista a Ràdio 4 la pregunta de si Jordi Sánchez ha de repetir com a cap de llista. Borràs ha afegit que és la seva opinió i que respectarà l'opinió dels polítics presos.En aquest sentit, ha explicat que encara no ha pogut anar a Lledoners per parlar amb ells sobre aquesta qüestió. D'altra banda, ha reiterat la seva aposta per una llista unitària de l'independentisme però no vol aixecar "falses expectatives" tenint en compte que no ha estat possible en els darrers comicis.En les passades eleccions espanyoles del 28 d'abril, Sànchez es va presentar com a cap de llista per Barcelona; Jordi Turull com a cap de llista per Lleida i Josep Rull com a cap de llista per Tarragona. Laura Borràs va ocupar el número 2 per Barcelona i ara fa de portaveu de JxCat al Congrés.Segons Borràs, ara però la situació és diferent tenint en compte que estem a les portes de la sentència del Tribunal Suprem (TS) i ha donat per fet que els acusats seran inhabilitats. Amb aquest nou escenari, JxCat aposta perquè els números 2 a les eleccions del 28-A passin a ser els números 1 a les respectives llistes. Una decisió que s'acabarà de prendre després de parlar amb els presos a Lledoners i amb Waterloo.D'altra banda, Borràs ha tornat a defensar una llista unitària tenint en compte el moment excepcional però no vol generar "falses expectatives" a una ciutadania "molt cansada". "La unitat ha de ser de diverses voluntats per aconseguir-la. Quan no es donen, la unitat no existeix", ha afegit per després dir que ERC ha decidit que els seus interessos passen per "esdevenir hegemònics".Preguntada pel boicot que una part de l'independentisme propugna al pregó de la Mercè que pronunciarà l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena, Borràs ha dit que no està a favor dels boicots en general però que entén que hi hagi gent que pugui sentir-se molesta amb les opinions de Carmena sobre l'1-O i que no vulgui anar a escoltar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor