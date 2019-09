Un camión derriba la pasarela sobre la #CV500 que une/separa el pueblo de El Saler con su histórico Port albuferenc. Esperamos que no haya heridos.

Por cierto: ahora ya sí paso de peatones ¿no? pic.twitter.com/zuxj6VHTjp — Casa de la Demanà (@CasadelaDemana) September 18, 2019

El pas de vianants de la CV-500 que uneix el poble del Saler amb un històric port de l'Albufera ha quedat tallat després que un camió grua hagi col·lisionat contra ell i l'haja derrocat.Els bombers de l'Ajuntament de València han treballat a la zona per a retirar el camió i restablir la circulació. No hi ha constància que l'accident hagi deixat cap persona ferida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor