Núria Andorrà guanya el Premi Puig-Porret 2019 amb «Constel·lacions»

Constel·lacions, de Núria Andorrà, s'ha endut el Premi Puig-Porret 2019. Es tracta d'una proposta interdisciplinar on intervenen, música, visuals i circ, on el so n'és l'eix que ho dinamitza. A l'hora de decantar-se per Andorrà, el jurat destaca l'existència d'un llenguatge musical propi, i l'originalitat en la proposta.Ha pres la decisió per unanimitat després de valorar els 23 projectes presentats aquest any. Destaca l'excel·lència dels participants, des de la mateixa Andorrà fins a l'artista visual Sabina Covarrubias, el dissenyador sonor i de llums Roc Mateu, i els artistes del Circ Cric, totes elles persones indiscutibles en les seves disciplines. El Premi Puig-Porret s'ha entregat aquest dimecres al vespre just abans del concert inaugural de la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic El guardó, dotat amb 10.000 euros, servirà per desenvolupar l'espectacle. El jurat del Puig-Porret 2019 ha estat format per Maria Lladó, Clara Narvión, Ramon Ferrer, Rosa Diaz, Laura Duran, Judit Llimós, Francesc Viladiu i la direcció artística del MMVV, Marc Lloret i Oriol Roca.Núria Andorrà és una percussionista especialitzada en música contemporània i música de cambra. Va obtenir el Títol superior de percussió a l'Esmuc i posteriorment va estudiar a la Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe. Ha sigut artista resident a l'Ateneu Barcelonès i a l'Antic teatrei a la fundació Phonos. Ha treballat amb artistes com Agustí Fernández, Le Quan Nihn, Ingar Zahr, Mats Gustafsson iPablo Ledesma. Com a docent ha treballat com a professora d'improvisació a l'ESMUC. També ha sigut professora de percussió clàssica i contemporània al Conservatori de la diputació de Tarragona i al Conservatori del Liceu.

