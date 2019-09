El consell de ministres aprovarà aquest divendres la nacionalització d'Ansu Fati

El consell de ministres d'aquest divendres aprovarà la nacionalització del jove davanter del Barça Ansu Fati, segons ha informat el diari As . D'aquesta manera, tindrà passaport espanyol i podrà disputar el Mundial sub-17 amb la selecció espanyola.Fati, que ha enlluernat els aficionats culers amb les seves últimes actuacions, va comunicar fa pocs dies la seva voluntat de jugar amb Espanya, tot i l'interès de la Federació Portuguesa de Futbol.El requisit per jugar amb la selecció espanyola era tenir la nacionalitat i la petició al govern espanyol l'ha sol·licitat el propi jugador, la Federació Espanyola de Futbol i en Consell Superior d'Esport per mirar d'accelerar el procés.

