Un nou fàrmac duplica el temps de supervivència de dones amb càncer de mama

Un nou fàrmac duplica el temps de supervivència de les dones amb càncer de mama vinculat a les hormones, el 70% dels casos. El medicament, que porta per nom Verzenios, ja té l'aval de l' Agència Europea del Medicament i entra per la Seguretat Social des de maig, segons ha avançat El Periódico. En el seu desenvolupament hi han treballat, entre altres, investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). 200 pacients catalans han participat en els assajos clínics amb la molècula abemaciclib. Els resultats van demostrar que el temps que transcorre fins que el tumor creix o avança passa dels 14,8 mesos als 28,2.L'Estat és el segon país per darrere dels Estats Units que ha aportat més pacients als assajos.

