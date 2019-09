Cuixart demana que la sentència «no suposi cap fre sinó tot al contrari»

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, s'ha dirigit als socis de l'entitat per demanar que "la sentència no suposi cap fre, sinó tot al contrari". El dia abans que es compleixin dos anys del 20-S, Cuixart defensa que hi ha l'obligació de continuar protestant "perquè els nostres fills també puguin fer-ho en el futur".I a les portes de la sentència del Tribunal Suprem (TS) defensa que la resposta des de la presó ha de ser "mantenir la resolució democràtica del conflicte com a prioritat, des de la lluita noviolenta i els grans consensos". "Hem de fugir del debat estèril entre diàleg o confrontació, perquè evidenciar la manca de voluntat d’entesa de l’Estat forma part de l’estratègia de confrontació, i no suposa cap renúncia", ha conclòs.Gairebé dos anys després de les protestes davant del Departament d'Economia que van suposar la presó preventiva del president d'Òmnium i del llavors president de l'ANC, Jordi Sànchez, Cuixart afirma que "les amenaces de presó no seran mai més un topall per a les aspiracions nacionals". I ha destacat que, ara fa dos anys, milers de ciutadans no van dubtar ni un segon a sortir al carrer per defensar les institucions i el dret a l'autodeterminació davant "l'abús de poder" de l'Estat.De cara a la sentència, en la carta amb el títol "Davant la sentència, tota la determinació", Cuixart dona per fet que suposarà un "retrocés de llibertats sense precedents per a qualsevol ciutadà que vulgui millorar la societat" i afegeix que restablir els drets fonamentals depèn de la "determinació i la voluntat de sacrifici".Pel que fa a la situació política a nivell espanyol, Cuixart constata que "el veritable entrebanc per a la governabilitat de l'Estat segueix sent el conflicte amb Catalunya" i ha lamentat que els diferents governs espanyols hagin estat incapaços de donar-hi una "resposta democràtica". "La monarquia i els poders de l'Estat tampoc poden amagar la seva responsabilitat", ha afegit.

