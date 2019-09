Vidreres farà una consulta per decidir el futur dels correbous

Els veïns de Vidreres (Selva) hauran de decidir si volen abolir els correbous de la festa major o no en una consulta popular. L'Ajuntament ha arribat a aquesta conclusió dues setmanes després que un toro s'escapés del tancat i va envestir a part del públic. L'equip de govern del municipi es va reunir aquest dimarts a la tarda amb els organitzadors de l'esdeveniment i amb el Grup Animalista de Vidreres per parlar dels incidents produïts el diumenge 1 de setembre.Davant de les diverses propostes que van sortir a la trobada, l'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha optat per engegar un procés participatiu per tal que "els vidrerencs puguin decidir sobre el futur d'aquest esdeveniment" i si volen que continuï o no.El primer pas per fer efectiva aquesta consulta popular que farà el consistori de la Selva és "demanar assessorament a la Generalitat" per veure com poden organitzar-la. A més, l'alcalde també ha anunciat que parlaran amb "altres ajuntaments que també han fet processos participatius per parlar dels correbous" i aprendre de les experiències prèvies.Per tot això, Jordi Camps encara no ha pogut concretar cap data sobre la celebració d'aquesta consulta, però sí que s'ha marcat l'objectiu de fer-la "abans de la primavera de l'any vinent", concretament abans del mes d'abril.De moment, l'alcalde encara no han pogut confirmar si inclouran el vot digital o no i si obriran la consulta als majors de 16 anys. El que sí que ha remarcat Camps és que hi podran participar "totes les persones empadronades en el municipi" que actualment tenen dret a vot.En cas en què el resultat de la consulta sigui a favor d'abolir els correbous, en la propera festa major ja no s'hi inclourà aquest acte. Si els veïns voten a favor de mantenir-lo, Camps ha avisat que revisaran totes les mesures de seguretat per tal de garantir que no es repeteixi cap cas similar.El correbous de Vidreres és l'últim que encara es celebra a les comarques gironines. Es tracta d'un dels actes amb més antiguitat que hi ha en el programa de la festa major del municipi. El diumenge 1 de setembre un toro es va escapar del recinte i va accedir a les grades, on va començar a envestir al públic.Fins a 19 persones van resultar ferides. Una d'elles va ser operada d'urgència a l'Hospital Josep Trueta i tres dies més tard ja va ser donada d'alta. La resta de ferits, el mateix dilluns sortien pel seu propi peu de l'Hospital Josep Trueta i el Santa Caterina, després d'una evolució positiva.

