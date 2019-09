L'Audiència Nacional no investigarà els vincles de l'imam de Ripoll amb el CNI

L'Audiència Nacional no investigarà els vincles entre Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell dels atemptat de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017, i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), segons ha avançat El País i ha confirmat a l'ACN l'advocat del demandant, Jaume Alonso Cuevillas.El lletrat ha explicat que ha rebut la notificació de la resolució judicial aquesta mateixa tarda, i ha anunciat que recorrerà en reforma la decisió davant del mateix jutge. Cuevillas representa Javier Martínez, pare d'un nen de tres anys que va morir en els atemptats, que sol·licitava que l'Audiència Nacional demanés tota la informació del CNI a l'entorn del cas per aclarir els vincles entre aquest organisme i Es Satty.Martínez va prendre aquesta decisió després que el juliol passat el diari digital 'Público' difongués diversos articles que apuntaven a la relació del CNI amb l'imam de Ripoll, mort en l'explosió a Alcanar, i que sostenien la hipòtesi que aquesta relació i el control de la cèl·lula jihadista s'havia mantingut fins a pocs dies abans dels atemptats.Ara, però, el jutge rebutja la petició de Martínez de sol·licitar documents al CNI i de prendre declaració a responsables penitenciaris i a guàrdies civils per esclarir els vincles amb el presumpte cervell dels atemptats. Segons indica El País, que ha tingut accés a la resolució judicial, el magistrat considera que aquestes diligències no són necessàries, alhora que coincideix amb la Fiscalia en el "rigor i esforç" de la investigació per determinar la responsabilitat dels presumptes autors dels atemptats.

