Mor el conductor del camió bolcat a l'AP-2 que ha vessat tota la càrrega de quitrà

El conductor del camió bolcat a l'AP-2, en terme municipal de les Borges Blanques (les Garrigues), que ha vessat tota la càrrega de quitrà que transportava ha mort, segons han indicat fonts de Protecció Civil. A la una de la matinada d'aquest dijous, el cos d'emergències ha donat per finalitzada la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat).Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda al quilòmetre 167, en sentit Girona. El camió ha perdut 20.000 litres de càrrega, segons els Bombers, que han hagut de fer maniobres d'excarceració per rescatar el conductor atrapat entre la ferralla del camió.La via s'ha tallat a les set de la tarda i ha estat així fins a tres quarts de nou de la nit. El camió ha estat retirat amb una grua i s'ha restablert la circulació de l'AP-2 si bé ha quedat un carril tallat per finalitzar les tasques de neteja de la via. Fins a vuit dotacions dels Bombers han treballat a l'indret, així com Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

