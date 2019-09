Vic reviu l'últim dia de vida de Walter Benjamin amb un concert de Juliane Heinemann

El Mercat de Música Viva, aquest dimecres Foto: Albert Alemany

El Mercat de Música Viva, aquest dimecres Foto: Albert Alemany

Walter Benjamin va ser detingut per la policia franquista a Portbou el 26 de setembre de 1949. Fugia de França direcció Lisboa i els Estats Units, però la detenció li va canviar els plans i va morir després d'ingerir una alta dosis de morfina. Aquest dimecres, la cantant berlinesa resident a Barcelona, Juliane Heinemann ha obert la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic amb un concert inspirat en aquest episodi. Ho ha fet acompanyada d'un quartet integrat per Marcel·lí Bayer, Jordi Matas, Marko Lohikari i Oriol Roca. Durant quatre dies, fins al dissabte 21 de setembre, el Mercat ofereix una àmplia agenda d'activitats. Vic acollirà milers de persones que volen assistir als 80 concerts distribuïts per 9 escenaris de la ciutat.L'espectacle s'inicia a l'alba, quan el filòsof alemany d'origen jueu Walter Benjamin està sol a la muntanya fugint de la França ocupada i acaba a la nit amb el seu suïcidi a Portbou (Alt Empordà). Inclou textos en català, alemany, castellà i francès perquè els quatre tenen a veure amb la història. L'espectacle de Heinemann es podrà tornar a veure el 30 de novembre a Portbou, el lloc on Walter Benjamin va perdre la vida.Juliane Heinemann ha donat el tret de sortida a aquesta edició de Mercat de Música Viva de Vic, que comptarà amb més de 80 concerts, més de la meitat estrenes. El festival manté la seva doble vessant. D'una banda, els artistes que estan de gira i aterren a Vic per seguir presentant el seu espectacle i "convoquen al públic més massiu i festiu", diu el director artístic del Mercat, Marc Lloret, i els que busquen presentar-se i ser contractats l'any vinent. En aquest sentit, apunta el director artístic, el Mercat està esdevenint cada vegada més un millor aparador, fet que provoca que cada vegada siguin més els grups que opten "per esperar per presentar els seus treballs perquè saben que el Mercat és un bon moment per a fer-ho".El Mercat aposta aquest 2019 per coproduir tres projectes "diferents, arriscats però interessants", explica Lloret. Un d'ells és el tribut de Juliane Heinemann a Walter Benjamin. En paral·lel, el certamen també coprodueix l'experiència auditiva amb auriculars que viuran els assistents a l'espectacle de Nico Roig, aquest dissabte, i que ja té totes les entrades exhaurides. Finalment, la tercera aposta es viurà també dissabte. La formació coreana Dul-da i la banda de flamenc-jazz Aurora oferiran un espectacle inèdit que busca portar el públic al fons de l'emoció a través de la unió de tradició i modernitat.Als escenaris més multitudinaris, Plaça Major i Sucre, concentraran l'oferta en clau de festival. Divendres serà el torn de Balkan Paradise Orchestra, Koers, Joan Garriga i el Mariatxi galàctic, Deva, Iseo & Dodosound i Lildami. I, dissabte, de The Crab Apples, El Petit de Cal Eril, Dorian, DJ Ojete, Búhos i Adala amb The Same Song Band.

