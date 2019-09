Acaba sense acord la desena mediació entre els treballadors de terra d'Iberia i l'empresa

La desena reunió entre el personal de terra d'Iberia de l'aeroport del Prat i representants de la direcció de la companyia per evitar la vaga convocada entre el 21 i el 24 de setembre ha acabat, també, sense acord.Treballadors i directius han arribat a la trobada després d'un estiu amb aturades intermitents que no han servit per solucionar un conflicte que fa més d'un any que s'allarga. Els sindicats denuncien la temporalitat dels llocs de treball -afectaria un 50% de la plantilla d'uns 2.000 treballadors, segons la UGT- i demanen una solució específica per a l'aeroport del Prat.La reunió de mediació ha tingut lloc l'endemà d'una altra trobada de cinc hores en la qual es va parlar de la creació d'una comissió de treball per pactar noves condicions de treball per la plantilla de l'aeroport del Prat.En paral·lel, la directiva d'Iberia preveu reunir-se demà a Madrid amb els sindicats de tot l'estat per intentar evitar les vuit jornades de vagues que s'han convocat a diferents punts del territori. Ara com ara es desconeix si demà es reprendran les negociacions al Departament de Treball o no.

