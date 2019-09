La Moncloa vincula la crisi del cava a la presència de l'independentisme al sector

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, ha vinculat els problemes del sector del cava a l'independentisme durant la sessió de control al govern estatal al Congrés dels Diputats. Així ha respost a la interpel·lació de la diputada d'ERC, Carolina Telechea, que ha aprofitat per preguntar què farà el govern espanyol per evitar la caiguda del preu del raïm "que està arruïnant els productors".El socialista ha admès que els baixos preus del raïm li "preocupen" però que "divergeix" de l'anàlisi que n'ha fet la republicana. Planas no ha detallat accions concretes i ha contestat que el sector té un problema d'organització que, "entre altres motius", es deu a la seva "politització". "Fins i tot l'independentisme s'ha posat en el sector del cava", ha lamentat."És una qüestió que em preocupa i tindré ocasió de parlar-ne amb la consellera (Jordà) si es digna a venir als consells consultius que celebrem per preparar els consells de ministres europeus", ha dit Planas. El ministre ha sigut l'encarregat de respondre les intervencions dels diputats a la sessió de control d'aquest dimecres.La rebaixa de gairebé un 30% del preu del raïm respecte a la verema anterior ha fet saltar les alarmes dels productors aquesta temporada. Viticultors i cavistes catalans estan d'acord en assenyalar un "desequilibri entre l'oferta i la demanda" com a causa per la caiguda del valor del raïm, que en aquesta collita val 30 cèntims el quilo.

