Tensió i càrregues en la manifestació contra el desallotjament d'una casa okupa a Barcelona

Una imatge de la manifestació. Foto: ACN

Tensió entre manifestants i agents dels Mossos d'Esquadra durant la manifestació convocada al barri de Gràcia de Barcelona aquest dimecres a la tarda, en protesta pel desallotjament de la casa okupa Ka la Kastanya Els agents han carregat contra els manifestants al carrer de Santa Rosa i aquests han repetit consignes com 'Ka la Kastanya resisteix' o 'No s'entén, gent sense cases i cases sense gent'.El dispositiu policial desplegat ha estat ampli i a les set de la tarda ja hi havia diverses furgonetes policials a la zona, i agents del cos de seguretat feien escorcolls i identificacions. Un helicòpter dels Mossos sobrevolava la zona en el marc del dispositiu policial.

