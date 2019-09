La Generalitat crea una comissió bilateral amb Terrassa «pel pes que té la ciutat pel país»

Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya i té un seguit de necessitats específiques que tractarem a través d’una comissió bilateral. Aquest és l’acord a què hem arribat arran de la reunió amb el batlle ⁦@jordi_ballart⁩ pic.twitter.com/gZdvwNhF2i — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 18, 2019

Roda de premsa de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet Foto: Cedida

Aquest dimecres ha arrencat la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa amb una primera reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.Pel batlle, el d'avui "és un dia històric" per la tercera ciutat de Catalunya perquè "estableix un marc diferent de relació" en base "al pes que Terrassa té pel país". A la trobada, on també hi ha participat el conseller de Territori, Damià Calvet, Ballart hi ha portat un dossier amb un centenar de temes prioritaris a tractar.Amb la posada en marxa d'aquesta comissió bilateral, Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya, es posa al nivell de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, les altres dues ciutats que ja tenen un tracte preferent amb la Generalitat. Per Ballart, això suposa un pas endavant molt important perquè implica que a partir d'ara s'haurà d'actuar amb "coresponsabilitat".Pel conseller de territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha estat l'encarregat de comparèixer davant la premsa en representació del Govern, la d'avui ha estat la primera de moltes reunions i "un salt d'escala" de les relacions entre la Generalitat i la ciutat de Terrassa. "A partir d'ara deixarem de tractar els temes de forma sectorial per fer-ho amb visió de ciutat i en clau de país", ha afegit.Malgrat que la reunió d'aquesta dimecres ha estat tan sols una primera presa de contacte, l'alcalde Ballart ja ha exposat quines són les principals prioritats de la ciutat. En aquests sentit, per exemple, s'ha parlat de temes educatius, com ara la construcció de nous centres escolars o la segregació escolar. També s'ha posat sobre la taula la problemàtica de l'habitatge a Terrassa i el tema de les ocupacions.Pel que a les infraestructures, la B-40 o Quart Cinturó, ha estat un dels temes principals que s'han tractat. Aquí, l'alcalde de Terrassa ha exposat el consens amb la ciutat de Sabadell per, més enllà que l'Estat finalitzi el tram en execució, s'ampliï el traçat com a mínim fins la Ronda Oest de Sabadell i que "no mori en una rotonda al nord de la ciutat". "Si això no es resol tindrem un conflicte i molts més cotxes a la ciutat", ha alertat.Sobre la B-40, el conseller Damià Calvet ha destacat que la prioritat en aquests moments és que l'Estat finalitzi unes obres "que han estat la vergonya dels successius governs de l'estat espanyol". Un cop això s'aconsegueixi, Calvet s'ha compromès a definir en el marc de la comissió el futur de la infraestructura tenint molt en compte l'opinió del territori. I allò que es reculli al pla director de mobilitat.Un altre dels temes que seran prioritaris és la cobertura de les dues grans rieres que travessen la ciutat de Terrassa, un dels grans reptes urbanístics de la ciutat per Ballart. "Les dues rieres són espais que divideixen la ciutat i creen desequilibris entre barris", ha afegit. Aquí, el conseller Calvet ha reconegut que més enllà de la neteja i manteniment de les rieres , "cal una visió conjunta" de la qüestió per definir les accions a tractar a mig i llarg termini.Per properes reunions s'han emplaçat a començar a tractar qüestions com la millora del transport públic a la ciutat o l'ampliació de la capacitat de la C-58, entre d'altres.

