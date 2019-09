El Govern tancarà el centre d'acollida de menors no acompanyats de Calella

El Govern tancarà el centre d'acollida de menors estrangers no acompanyats, anomenats MENA, que havia ubicat com a allotjament d'emergència a finals de maig a l'hotel Marisol de Calella, al Maresme.La data del tancament no ha transcendit, tot i que des del consistori s'indica que serà "en els propers dies". L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, afirmava aquest dimarts que "els esdeveniments superaven tant la Generalitat com l'Ajuntament" i assegurava que la situació ha sobrepassat la capacitat de gestió i resposta del municipi.La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, va confirmar el tancament del centre recordant que era provisional, i va posar sobre la taula la possibilitat d'habilitar un o dos pisos d'acollida. Candini s'ha mostrat favorable a aquesta opció, que compta amb el suport de totes les forces polítiques."No és el mateix tenir un centre d'emergència, que un pis o dos per acollir uns vuit joves que han demostrat la seva integració i que, per tant, poden tenir un projecte de vida", ha afirmat.Des de la Generalitat agraeixen al consistori la voluntat de continuar sent municipi d'acollida i remarquen que és important fer-ho de forma "permeable, consensuada i pensant sempre en la integració i la inclusió social".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor