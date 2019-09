Així se salta Cabify la normativa que regula els VTC

Cabify continua fent la competència als taxis de Barcelona. Tot i que el Parlament va validar el febrer la normativa impulsada pel departament de Territori i Sostenibilitat que establia la necessitat de precontractar el servei amb 15 minuts d'antelació, es poden sol·licitar els serveis de l'empresa amb immediatesa, tal com ha pogut comprovarAlgú que no hagi contractat mai Cabify pot descarregar l'aplicació en pocs minuts i a partir d'aquí contractar un vehicle per fer qualsevol trajecte a la ciutat. Per fer-ne un entre l'Esquerra de l'Eixample i el Poblenou, el conductor només tarda quatre minuts a arribar al punt de partida. En obrir la porta, el conductor desmenteix que calgui respectar el quart d'hora de contractació. "Mentre a justícia no digui res, podem seguir igual", afirma.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va suspendre cautelarment al juliol part del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que ampliava a una hora el temps de precontractació, després que l'empresa Luxury VTC presentés un recurs contra el reglament metropolità.Amb tot, la normativa aprovada pel Parlament continua plenament vigent i, per tant, els quinze minuts de precontractació també. L'AMB és l'encarregada d'interposar les multes i des de l'1 al 10 de setembre en va emetre 34, segons va avançar el Tot Barcelona Després de completar el trajecte, al cap d'una estona es pot comprovar ràpidament que l'incompliment del període de precontractació no ha estat una excepció. Per tornar del Poblenou a l'Eixample, passen només set minuts entre l'encàrrec a través de l'aplicació i l'arribada del conductor, que també es justifica. "Només cal esperar 15 minuts la primera vegada que contractes el servei", argumenta.Una explicació que repeteix un altre conductor, en aquest cas en un trajecte entre Sant Martí i i el pont de Marina, i també un altre empleat en un desplaçament entre Camp d'en Grassot i el Fort Pienc. En el moment d'encarregar-lo, l'aplicació avisa que el conductor serà a la porta al cap de només dos minuts.Aquest va ser el missatge que Cabify va llançar al març, quan va tornar a operar a Barcelona després que s'hagués aprovat la normativa. El seu principal competidor, Uber, va optar per no fer-ho i actualment no es poden contractar els seus serveis a la ciutat.Cabify sí que n'ofereix i argumenta que la precontractació només és necessària quan s'encarrega el primer servei, perquè a partir d'aquí l'usuari el contracta durant un any. Una justificació que la Generalitat no dona per vàlida. Fonts de la conselleria de Territori i Sostenibilitat insisteixen aque la precontractació de 15 minuts continua vigent i que s'ha d'aplicar cada cop que l'usuari utilitza el servei.Després de l'aprovació de la normativa, de fet, la Generalitat va enviar un requeriment a Cabify per remarcar aquest extrem. Una mesura amb què el Govern preveu cobrir-se les esquenes en cas que sigui necessari dirimir el conflicte en un tribunal.La sentència encara no és vàlida, i per tant el sector VTC, el del taxi i les administracions estan a l'espera que el TSJC es pronunciï de manera definitiva.En el context de conflicte latent entre aquests actors, la patronal Unauto manté la bel·ligerància envers l'administració i aposta per no respectar els 15 minuts de precontractació.Unauto basa l'argumentari en les mesures cautelars dictades pel TSJC i també sobre els avisos de l'Autoritat Catalana de la Competència, que va avisar que el reglament de l'AMB podia alterar la lliure competència entre empreses. A més, la patronal no oblida el posicionament del Consell de Garanties Estatutàries -no vinculant-, segons el qual el decret del Govern és inconstitucional.

