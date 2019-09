Batlle presumeix d'haver reduït el nombre de manters a Ciutat Vella

El tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha comparegut aquest dimecres a la comissió de Presidència a petició de Junts per Catalunya i Ciutadans. Batlle ha fet una diagnosi de la seguretat a la ciutat amb dos elements centrals: els homicidis i els manters.El tinent d'alcaldia, doncs, manté l'aposta per abordar la venda ambulant des de l'òptica de la seguretat i ha presumit d'haver reduït el nombre de venedors a Ciutat Vella de 741 a 140 entre el juny i l'agost. A més, ha assegurat que en el marc de les operacions policials s'han decomissat 479.553 articles de les mantes durant els mesos d'estiu.Batlle també ha fet una crida a la calma i ha defensat que no hi ha una "tendència a l'alça" d'homicidis a Barcelona, si bé ha admès que des de finals d'agost n'hi ha hagut tres més que l'any passat i que "s'han produït en molt poc temps".El regidor també ha avançat que els pròxims mesos el govern municipal posarà sobre la taula un pla de seguretat local i el pla director de la Guàrdia Urbana però també un de nova creació: un pla de convivència i civisme.

