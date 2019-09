Dos ferits per arma blanca en una baralla al Raval de Barcelona

Dues persones han resultat ferides lleus per arma blanca en el marc d'una baralla que ha tingut lloc aquest dimecres a dos quarts de tres de la tarda al carrer d'Espalter de Barcelona, a la vora de la rambla del Raval, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. El cos policial té oberta una investigació per esclarir els fets.De moment no es descarta que la baralla pugui estar vinculada a algun intent de furt ni que els dos individus es coneguin entre ells. Un dels ferits ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari per ser atès de les ferides, però no es tem per la vida de cap dels dos. Efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han actuat al lloc dels fets.

