Dirigents de la Lliga i Lliures exploraran una candidatura «catalanista de centre»

Membres de la Lliga i Lliures, així com personalitats independents, exploraran una "entesa catalanista de centre" per concórrer en unes noves eleccions catalanes. Així ho han decidit en el dinar celebrat aquest dimecres al restaurant El Principal de l'Eixample de Barcelona. La trobada ha reunit una vintena de persones a títol personal.Hi eren, entre d'altres, la presidenta de la Lliga Democràtica, Astrid Barrio, i el secretari general de la nova formació, Josep Ramon Bosch, l'exconseller d'Economia Joan Josep Folchi; el fundador del partit liberal Lliures, l'exconseller Antoni Fernández Teixidó; Roger Muntañola, membre del mateix partit; figures independents com el periodista Ricard Fernández Deu, Montserrat Nebrera i Josep Miró i Ardèvol; l'exeurodiputat del Partit Popular Santiago Fisas, així com dirigents de Convergents, la formació presidida per Germà Gordó, com Teresa Pitarch, Remei Gómez i Miquel Trilla.En un comunicat final, que no han subscrit els militants de Convergents, els participants han establert les bases del que hauria de ser una nova marca "catalanista de centre": el reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya, una fiscalitat pròpia que permeti un "finançament just i equitatiu", i "la promoció de la creació de la riquesa i la defensa dels autònoms i la petita i mitjana empresa", així com "la defensa de la família i la defensa de les llibertats individuals".

