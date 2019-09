Un comerç de Barcelona, el primer a tot l'Estat on es pot pagar amb reconeixement facial

Un establiment Viena de l'avinguda Diagonal de Barcelona s'ha convertit en el primer de tot l'Estat en aplicar la tecnologia del reconeixement facial en els pagaments. Des d'aquest dimecres, tal com ha informat TV3 , els seus clients poden pagar les comandes amb la cara. Com? És tan senzill com acostar el rostre a una tauleta, la qual identifica l'usuari a través d'una càmera i valida l'operació, amb una tecnologia i un procediment molt semblant al desbloqueig dels telèfons mòbils protegits amb face ID.Es tracta d'una prova pilot impulsada per Payment Innovation Hub, una aliança d'empreses com CaixaBank, Visa o Samsung. Està previst que duri dos mesos. El pagament facial, molt estès en d'altres països, com la Xina, està sent tastat des de fa temps per diverses companyies i és ara quan, per primera vegada, implicarà directament en el consumidor. Aquesta tecnologia ja fa temps que s'aplica en oficines d'entitats bancàries.Els experts són optimistes amb la tecnologia facial. Segons recull la televisió pública catalana, el mètode és més segur que el del codi PIN de les targetes de crèdit, però també té riscos de seguretat. El més clar: si es produeix un robatori d'identitat, la identificació d'una cara no es destrueix i es canvia amb la mateixa facilitat que una sort de números a aleatoris.

