Demanen 18 anys de presó per abusar i violar la filla de la seva parella durant sis anys

La Fiscalia demana un total de 18 anys de presó per a un manresà per abusos sexuals i violacions contínues a una menor durant sis anys entre 2012 i 2018, des que la víctima tenia 12 anys fins que va complir la majoria d'edat. En concret, el fiscal demana sis anys per un delicte continuat d'abús sexual, 11 anys més per un delicte continuat de violació i un any més per un delicte continuat d'exhibició de material pornogràfic.Segons l'escrit d'acusació, entre 2012 i 2016 l'acusat va abusar sexualment de forma reiterada de la víctima, de 12 anys i filla de la que era la seva parella sentimental llavors i amb qui convivia en el mateix domicili, fent-li tocaments als pits i als genitals per sobre de la roba.A partir de 2017, i fins a 2018, la situació va empitjorar, i forçant-la i, en ocasions, mitjançant bufetades o agafant-la pel coll o pel cap, va obligar-la a fer-li reiterades fel·lacions. També en altres ocasions i fent servir els mateixos mètodes agressius la va penetrar per la vagina i l'anus amb els dits. També durant aquest temps, i en contra de la voluntat de la noia, la va obligar a visionar amb ell pel·lícules pornogràfiques de contingut sado-masoquista.Per tot plegat, la Fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual, pel que demana sis anys de presó, un delicte continuat de violació, pel que demana 11 anys més de presó, i un delicte continuat d'exhibició de material pornogràfic, pel que demana un any de presó.La Fiscalia també demana que l'acusat, que es troba en presó provisional des del 27 de gener de 2018, estigui en llibertat vigilada durant vuit anys, i no pugui acostar-se a la víctima durant els dos anys següents als de la seva condemna ni comunicar-se amb ella de cap manera. També demana que es faci càrrec dels costos del procés.En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia demana que l'acusat indemnitzi la víctima, ara ja major d'edat, amb 15.000 euros, ja que, com recull el propi escrit, ha patit trastorns d'ansietat per aquests fets.

