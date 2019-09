Puig admet que la convocatòria d'eleccions a l'Estat perjudica els interessos del País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha sumat a les veus que consideren que la repetició electoral "no és una bona notícia per a la Comunitat Valenciana ni per a Espanya". Puig s'ha expressat en aquests termes abans d'entrar a la fira del calçat de Milà, on es troba donant suport als empresaris valencians, i ha afirmat, així mateix, que "si no hi ha hagut possibilitat de concertar cap acord, les eleccions són l'eixida constitucional que existeix, i això significa que les institucions funcionen".El president també ha apostat pel fet que "la via de futur és superar el frontisme, buscar acords per als grans temes d'Estat que tenim oberts". Concretament, considera que s'ha d'estudiar "com es finança l'estat del benestar i com fer front a la caiguda de les expectatives econòmiques a Europa i al món". "Tot això no pot deixar-se a l'entorn de la incertesa", ha dit el president.Finalment, ha assenyalat que espera "que es transite cap a unes eleccions en les quals de debò es busquen solucions per al país", i que se supere el partidisme i "aquesta posició d'immobilisme i de confort en la discrepància".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor