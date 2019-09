Condemnat a dos anys i mig de presó per oferir droga i diners a menors a canvi de pràctiques sexuals

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a dos anys i mig de presó , a pagar 1.530 euros de multa i a un any de llibertat vigilada per oferir marihuana i diners a menors a canvi de pràctiques sexuals. L'home també va mostrar vídeos amb contingut pornogràfic a diversos nois. Els fets es remunten als anys 2013 i 2014, quan el condemnat tenia uns 30 anys i solia relacionar-se amb un grup de set menors, d'entre 13 i 16 anys. Un jutjat penal el va condemnar l'abril passat i l'home va recórrer la sentència davant l'Audiència de Tarragona, que ara li ha rebaixat la pena en nou mesos de presó pels retards injustificats en el procediment judicial.Segons la sentència, a mitjans del 2013 i "amb la intenció de satisfer el seu desig sexual", l'acusat va contactar a través del seu perfil de Facebook amb un menor de 13 anys i li va oferir diners a canvi que deixés fer-li una fel·lació. Igualment, el gener del 2014 va mostrar en tres ocasions vídeos pornogràfics a tres menors.A més, durant el 2014 l'acusat va regalar marihuana en diverses ocasions a un parell de menors. El gener d'aquell any també va donar cabdells a dos menors a casa d'un d'ells i a un d'ells va oferir fer-li una fel·lació a canvi de diners o marihuana. L'estiu del 2014 també es va oferir a fer una fel·lació a un altre menor a canvi de diners.El cas va arribar a judici al jutjat penal l'abril passat i, atès que el cas va patir paralitzacions injustificades i desproporcionades per causes no atribuïbles a l'encausat, va ser condemnat amb l'atenuant molt qualificat de dilacions indegudes.En concret, el jutjat el va condemnar per tres delictes d'afavoriment a la prostitució de menors a la pena de nou mesos de presó i multa de 360 euros per cadascun; a un any de presó per un delicte contra la salut pública agreujat per l'oferiment a menors d'edat, i a una multa de 450 euros per un delicte continuat de provocació sexual per l'exhibició de material pornogràfic entre menors d'edat.En canvi, el tribunal el va absoldre del delicte d'afavoriment a la prostitució de menors respecte a un dels menors. També va imposar-li una pena d'un any de llibertat vigilada i la prohibició d'aproximar-se a menys de 100 metres i de comunicar-se amb els menors durant cinc anys. En concepte de responsabilitat civil, el jutjat va acordar que indemnitzés un dels nois amb 1.500 euros pels danys morals ocasionats i amb 500 euros a dues víctimes més.La defensa va interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Tarragona, que ara ha mantingut tota la sentència del jutjat penal, amb l'excepció d'una rebaixa de la pena de 27 a 18 mesos de presó pels tres delictes de prostitució de menors.

