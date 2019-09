La Fira Europea del Formatge de Ripoll remarca el valor del producte de proximitat

La fira, que aquest any celebra la 5a edició, reunirà productors de formatge i punts de venda de productes afins, com ara vins i cerveses. Concretament, de formatges del Ripollès, en seran sis els productors que hi participaran: Roura Soler, Muuu Beee, Palou, Pujol Orra, Mas el Lladre i les Vaques d'en Mel. Pel que fa a formatges europeus hi haurà representació de vuit territoris: DO Idiazabal, DO Cabrales, DO Maó-Menorca, DOP Torta del Casar, DOP Beira Baja, DOP Nisa, DO Flor de Guia i Quesos de Vilalluenga.