​Montse Barderi: «Les dones de classe humil no hem pogut explicar la nostra història»

La guanyadora del Premi Prudenci Bertrana d'aquest 2019, Montse Barderi, ha reivindicat la importància d'explicar el paper de la dona treballadora a Catalunya "amb la seva pròpia veu" a través de la novel·la La memòria de l'aigua. Barderi ha lamentat que "les dones de classe humil no hem pogut explicar la nostra història" i en molts casos ho han fet autores "benestants" intentant posar-se en el seu lloc.Montse Barderi ha rebut aquest dimarts el 52è premi Prudenci Bertrana per La memòria de l'aigua, una ficció històrica que narra la vida de tres generacions de dones des de finals del segle XIX.Barderi explica la història de tres dones (àvia, mare i filla) de classe humil i totes les injustícies que els toca viure pel fet de ser dones. D'aquesta manera, Barderi ha aclarit que a La memòria de l'aigua es parlarà de "maltractaments, la pèrdua d'una mare, el poder salvador de la literatura, la solitud i el perdó".Per l'escriptora, aquesta obra és una oportunitat d'explicar tot el que havien de patir les "dones que treballaven a la fàbrica i després havien d'anar a netejar escales" per complementar el seu sou i ha reivindicat la importància de fer-ho "amb la seva pròpia veu".De fet, Montse Barderi ha lamentat que les poques obres que expliquen "les misèries" que havien de viure les dones des de finals del segle XIX sempre havien estat escrites per dones "benestants" que intentaven imaginar-se com era la seva situació. "Les dones de classe humil no hem pogut explicar la nostra història", ha lamentat Barderi.L'obra transcorre entre dues poblacions fictícies. Una és Bladrà, que l'autora ha volgut inspirar-se en Sabadell però "sense donar dades, ni respectar cronologies" i Bellparatge. De fet, en la segona és on va néixer Clemència, l'àvia de la família que acompanyarà a la seva filla Rosalia en tot el procés d'industrialització i a la Clemència, la néta, en la lluita per la llibertat i la formació de les dones.Montse Barderi és escriptora, periodista i filòsofa i està especialitzada en estudis de gènere. Ella mateixa ha afirmat que porta "30 anys sent feminista" i fins fa ben poc era "la radical i la que desentonava" per les seves reivindicacions en favor de les dones. Ara, celebra el canvi de mentalitat en la societat.El premi Prudenci Bertrana està dotat amb 30.000 euros i el llibre ja estarà a la venda avui mateix a les llibreries. Aquest és el primer any que s'ha optat per publicar el llibre l'endemà de l'entrega dels premis, per tal de no fer esperar tant als lectors.

