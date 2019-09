Òmnium convoca un acte a Economia per commemorar els dos anys del 20-S

Òmnium Cultural commemorarà amb un acte aquest divendres el 20-S, quan farà dos anys de l'escorcoll al Departament d'Economia i de la concentració de milers de persones davant les portes de la seu. L'acte, amb el nom "Veus pels drets i les llibertats", comptarà amb personalitats del món cultural, polític, social i familiar dels polítics empresonats.Està previst que comenci a les sis de la tarda i que s'allargui fins a les set. Es farà just a Rambla de Catalunya amb Gran Via, on es troba Economia. Fa dos anys, l'any 2017, la Guàrdia Civil va entrar al Departament en una de les diverses operacions encaminades a impedir el referèndum de l'1-O.Desenes de milers de persones van sortir al carrer aquell dia i, de fet, els fets del 20-S han servit a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per justificar part de les acusacions contra els líders independentistes. La sentència del Suprem està previst que surti abans del 12 d'octubre.

