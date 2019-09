S'ajorna el judici per la vaga indefinida dels treballadors de seguretat del Prat

El judici que s'havia de celebrar aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia per la vaga indefinida dels treballadors dels filtres de seguretat a l'aeroport del Prat s'ha ajornat fins el pròxim 6 de novembre a les 11 del matí.Minuts abans de l'inici de la vista, Trablisa, l'empresa concessionària, ha demanat quatre dies més per ampliar la denúncia que va presentar a inicis del mes d'agost als jutjats socials de Barcelona per considerar l'aturada "il·legal i desproporcionada".L'assessor del comitè d'Empresa, Joan Carles Giménez, ha assegurat que aquest ajornament "és un moviment desesperat" de l'empresa conscient que perdrà el cas. "L'empresa sap que la vaga és legal i l'únic que busquen és venjar-se del comitè de vaga", afegeix.

