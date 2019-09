La resposta a la sentència divideix el govern de Colau

La Comissió de Presidència | Ajuntament de Barcelona

Barcelona en Comú i el PSC han evidenciat les seves discrepàncies en relació al conflicte polític català un cop més, votant aquest dimecres de manera diferent la proposició presentada per ERC a l'Ajuntament. Els republicans han instat el consistori a reaccionar a la sentència del judici de l'1-O, que preveuen condemnatòria, amb el reconeixement de l'existència de presos polítics i exiliats, la demanda d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i el suport a les actuacions que la Generalitat i el Parlament duguin a terme.Els comuns, Junts per Catalunya i ERC hi han votat a favor, mentre que el PSC, Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP ho han fet en contra.La portaveu adjunta d'ERC, Elisenda Alamany, ha estat l'encarregada de defensar la proposició i ha assegurat que, en cas de sentència condemnatòria, el Suprem cometrà "una de les injustícies més grans que s'han fet a Europa". Els republicans preveuen que els barcelonins sortiran al carrer per denunciar la vulneració de drets i llibertats un cop l'alt tribunal es pronunciï i, en aquest sentit, Alamany ha demanat "no donar l'esquena" als veïns. "Hi ha d'haver una reacció institucional immediata a la sentència", ha reclamat la regidora.El PSC ha entomat la proposició qüestionant que ERC volgués reforçar consensos i donant per fet que els republicans tenien intenció de "subratllar les diferències" entre els socis de govern, en paraules de la tercera tinent d'alcaldia, Laia Bonet.Bonet ha recordat que comuns i socialistes ja havien reconegut les seves diferències en relació al conflicte polític català, per exemple el dia de la presentació de l'acord de govern. "La nostra prioritat és Barcelona i preservar la ciutat de la paràlisi que hi ha a l'altra banda de la plaça", en referència a la Generalitat.Barcelona en Comú sí que ha donat suport a la proposició, però el regidor Marc Serra ha recriminat a ERC que hagi presentat la iniciativa a la comissió de Presidència en comptes de treballar per fer una reunió a porta tancada. "Aquí el debat es crispa i venim amb posicions preestablertes", ha dit Serra. El regidor ha insistit que els comuns només preveuen una "resposta política" com a reacció a la sentència i ha reclamat que es treballi per presentar propostes concretes en aquest sentit.La proposició també ha rebut el suport de Junts per Catalunya, que tot i així ha criticat que ERC l'hagi presentat "sense coordinar-se" amb la resta d'institucions i entitats del país.La portaveu Elsa Artadi també ha demanat als republicans que fins que el Suprem no es pronunciï, només es parli d'absolució. "Si al final no surt una sentència de 25 anys, hi ha el risc que ens pugui semblar normal", ha afirmat Artadi. "Ens fa por que es pugui distorsionar el consens del 80% per buscar un titular", ha afegit.Per part dels grups que han votat en contra de la proposta d'ERC, Barcelona pel Canvi ha negat l'existència de presos polítics i exiliats i ha acusat els partits independentistes d'"faltar al respecte la separació de poders". La regidora María Luz Guitarte (Cs) s'ha dirigit al PSC per criticar que els socialistes compateixin govern amb Colau i Josep Bou (PP) ha qualificat l'1-O d'acte criminal.A les potes de la sentència del judici de l'1-O, el govern municipal de Barcelona reafirma les seves diferències i veu com l'oposició no perdrà l'oportunitat de furgar-hi.

