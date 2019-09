Tornen les pluges de cara al cap de setmana

Previsió a mig termini Foto: Meteocat

Després d'uns dies de calor, sembla que tornen les pluges i baixen les temperatures, especialment de cara al cap de setmana. Aquests pròxims dies, els núvols s'aniran fent protagonistes, així com els ruixats en diversos punts del país que ja començaran a aparèixer aquesta tarda. Dissabte, les pluges seran més generalitzades i en alguns punts com el Pirineu o el litoral poden ser intenses.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimecres tindrem un cel poc ennuvolat en general malgrat que en alguns punts sí que hi haurà molts núvols, especialment al terç sud del territori. De cara a la tarda, s'esperen xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i al prelitoral. Seran febles o moderats, tot i que localment seran forts a l'interior del quadrant nord-est i a la resta del Prepirineu oriental. Deixaran acumulacions de precipitació poc abundants en general, però localment poden anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra.Protecció Civil ha activat una alerta per intensitat de pluja per a les comarques del Pirineu i Prepirineu central i nord-est del país.A la matinada de dijous són possibles ruixats febles al Pirineu i Prepirineu. A partir de mig matí s'esperen ruixats a l'interior de la meitat nord i al prelitoral. Seran febles o moderats i deixaran acumulacions poc abundants, tot i que puntualment deixaran quantitats d'aigua rellevants. Aniran localment acompanyats de tempesta. Divendres, a partir del migdia, s'esperen ruixats al terç nord. A partir de mitja tarda també n'arribaran al terç sud. Seran febles i localment aniran acompanyats de fang. Deixaran acumulacions poc abundants.En aquest tram final de setmana, la temperatura anirà baixant lleugerament. Malgrat que avui encara farà calor, especialment al migdia, de cara a dijous, divendres i especialment dissabte tornarà a refrescar, tot i que no tant com la setmana passada.

