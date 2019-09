Sandro Rosell prepara una demanda contra l'Estat pels dos anys de presó preventiva

Els advocats de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell estan preparant una demanda contra l'estat espanyol pels seus 21 mesos de presó preventiva que van acabar amb una absolució per blanqueig de capitals per part de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.L'escrit de reclamació patrimonial per anormal funcionament de l'administració de justícia està en fase d'estudi i preveu demanar una indemnització econòmica pel temps passat a presó sense condemna per un suposat blanqueig de capitals en cobrar comissions irregulars per organitzar partits de la selecció brasilera de futbol.Segons ha avançat el diari 'Abc' i han confirmat fonts de la defensa a l'ACN, l'escrit també invocarà una recent sentència del Tribunal Constitucional que obre la porta a indemnitzar tots els que hagin estat absolts després d'haver estat en presó preventiva, si poden demostrar un cert perjudici. Això permetria indemnitzar a moltes més persones que fins ara.En cap cas la defensa es planteja presentar una querella contra els fiscals o els magistrats que van impulsar i confirmar diverses vegades la presó preventiva contra Rosell per un suposat risc de fuga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor