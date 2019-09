Borràs: «Espanya continuarà sent ingovernable fins que tingui una proposta per a Catalunya»

La diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs ha avisat que "Espanya continuarà sent ingovernable fins que tingui una proposta per a Catalunya". En una entrevista a 'Els Matins de TV3' ha lamentat que de moment la proposta és el 155 i això, segons ha afegit, demostra la seva "miopia política"."Quan menysprea Catalunya, no se'n surt en governar Espanya. Ha de buscar una solució política, no una solució penal o judicial", ha argumentat fent referència al PSOE. Borràs ha carregat contra el líder socialista, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de ser "el campió del no diàleg o del diàleg retòric".Per a Borràs, el "vodevil" dels últims mesos demostra que Espanya no té cultura de pactar i de dialogar i pel que fa a les culpes, ha assenyalat Sánchez. "Té molts números qui tenia l'encàrrec de fer govern", ha defensat.D'altra banda, ha afirmat que JxCat s'ha mantingut en el 'no ' a Sánchez per "coherència i fermesa" i no per "immobilisme". En aquest sentit, ha recordat que va ser Sánchez qui es va aixecar de la taula del diàleg i ha afegit que seria un "acte d'irresponsabilitat molt gran" donar suport a la investidura del líder socialista tenint en compte que només té el 155 com a projecte per a Catalunya.Borràs ha aprofitat la seva intervenció a la sessió de control al govern espanyol en funcions d'aquest mateix dimecres per avisar l'executiu de Pedro Sánchez que l'"única resposta" que pot prendre l'independentisme davant del que ha considerat immobilisme per part de l'Estat és "diàleg, urnes i independència".Ho ha fet després d'interrogar el ministre d'Agricultura, Luis Planas –havia de fer-ho a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, però no era present a l'hemicicle, la qual cosa li ha valgut la crítica de Borràs–, sobre la manifestació independentista de la Diada de l'11 de setembre. "Deu anys de manifestacions pacífiques no són un enardiment", ha subratllat.Planas li ha etzibat que el nombre de manifestants va ser significativament menor que altres anys i ha animat JxCat a "escollir el camí de la Constitució i la llei" perquè "fora de la llei no hi haurà cap diàleg possible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor