El centre nacionalista de Poblet crida a «superar el procés»

Pensar en com ha de ser la Catalunya dels propers deu anys, amb mirada llarga, "fer un reset de tot el que no ens deixa avançar" i un projecte de país que sigui atractiu per una majoria de catalans. Aquests són els objectius d'El País de demà, el grup impulsor de la trobada del centre nacionalista que es farà aquest dissabte a Poblet. Avui s'han presentat els eixos del debat que es clourà al monestir cistercenc. Antoni Garrell, director general de la Fundació per ESDI (Escola Superior de Disseny) i vicepresident de la Fundació Reial Monestir de Poblet, ha desgranat els aspectes principals sobre els quals girarà la jornada, junt amb Adrià Aldomà, que ha coordinat els equips de treball."Buscar un gran consens de com afrontar la relació amb l'Estat". Aquesta és una de les idees centrals del document elaborat per El País que volem. "Prestigiar les institucions" n'és una altra. Els impulsors de la reunió de Poblet propugna "tornar a centrar les energies en el funcionament i el prestigi de les institucions catalanes" i "treure el màxim rendiment a l'autonomia política" és el primer punt del bloc polític. Un altre és que "la independència és una opció legítima i vàlida si es canalitza dins i una estratègia possibilista que no perjudiqui la pròpia Catalunya" i crida a "superar la dinàmica del procés i del conflicte amb l'Estat", que perjudica, segons ells, a Catalunya i a la mateixa independència.L'objectiu de la independència és "legítim", ha afirmat Garrell, però "el procés s'ha de repensar", afegint que els resultats són ben clars i "les coses no han sortit bé". Sobre els presos polítics, Garrell ha explicitat: "Nosaltres creiem que els exconsellers i altres persones no haurien d'estar a la presó".El grup de Poblet porta mesos trobant-se i debatent sobre diversos aspectes del moment que travessa Catalunya. El 29 de juny, en una trobada al Palau Macaya, es va posar fil a l'agulla als quatre equips de treball -unes quaranta persones- entorn els eixos centrals del discurs del grup.Antoni Garrell ha destacat tres aspectes clau de les seves propostes: la reforma del model productiu, de la formació, que ha de ser continuada i completa, i una reforma de l'administració, basat en la proximitat i transparència, i adaptar-se a la societat 4.0. "Volem fer un reset de tot el que no ens deixa avançar", ha enunciat.Garrell i Aldomà han detallat les línies principals dels quatre eixos del document que han treballat, a partir de la pregunta de "quina Catalunya volem d'aquí a deu anys". "Volem posar llums llargues sobre el futur del país, fent que encaixin bé l'administració, els mercats i la societat civil", ha afirmat Garrell.En l'econòmic, aposten per garantir l'estat del benestar amb progrés econòmic, proposant un augment de la mida de les empreses, un increment dels recursos destinats a R+D+I, esperonant la col·laboració pública-privada, ser capdavanters en sostenibilitat, en dissenyi fabricació de productes amb criteris smart, esdevenir líders en convertir residus en producte desenvolupant la nova indústria de tractament de residus.En l'apartat social, proposen accelerar el procés d'innovació tecnològica per aconseguir marges de productivitat més elevats, implementar un salari social basat en l'accés universal al treball, l'educació, la cultura, la sanitat i l'habitatge.Quant a valors, reclamen un debat per decidir els valors que han d'aplegar i cohesionar la societat catalana, i garantir "l'èxit de la cultura i la llengua catalana, i no només la seva supervivència".

