La vista de Junqueras al TJUE no apareix al calendari de l'alt tribunal europeu

La vista per abordar la immunitat de l'eurodiputat electe d'ERC Oriol Junqueras, fixada en un principi pel 14 d'octubre , no apareix en el calendari oficial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), tal com ha avançat El Punt-Avui i ha pogut confirmarAixò podria ser un error o bé un indici que, davant la imminent sortida de la sentència i per tant la retirada de la qüestió prejudicial del Tribunal Suprem, la vista finalment no se celebrarà.El calendari del TJUE s'actualitza setmanalment i s'hi fan públiques les vistes previstes amb quatre setmanes d'antelació. D'acord amb això, avui 17 de setembre ja hauria d'aparèixer la vista per tractar el cas de Junqueras, però no és així. Fonts de la defensa del líder d'ERC consultades perhan assegurat que no tenen constància de cap canvi respecte del dia de la vista.De fet, ahir l'advocat de Junqueras Andreu Van den Eynde va sol·licitar al Suprem que ajorni la sentència fins que la justícia europea es pronunciï sobre la seva immunitat. Considera que la decisió del TJUE també afecta el judici de l'1-O. Aquest matí, el fiscal Javier Zaragoza ha explicat que es preveu que la sentència surti abans del 12 d'octubre.

